Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Paketlieferant übersieht Fußgänger beim Zurücksetzen (19/2207)

Speyer (ots)

22.07.2020, 11:00 Uhr

Oberflächliche Verletzungen erlitt ein 73jähriger Fußgänger aus Lingenfeld am Mittwoch, als er in der Korngasse von einem in Richtung Cafe Maximilian langsam zurücksetzenden Transporter eines Paketdienstlieferanten übersehen wurde. Eine medizinische Versorgung der Abschürfungen des Fußgängers durch den Rettungsdienst erfolgte noch vor Ort, eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell