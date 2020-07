Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Zwei Diebstähle aus Pkw (36+39/2107)

Harthausen (ots)

09.07- 10.07.2020

Erst am Dienstag wurde der Polizei bekannt, dass im Zeitraum 09.07 - 10.07.2020 in zwei in der Zwerchgasse geparkte Fahrzeuge eingebrochen wurde. Der/die Täter entwendete/n dabei aus einem Renault Megane ein Klappmesser und einen Schlüsselbund, aus einem Suzuki Swift ein USB-Ladekabel. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

