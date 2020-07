Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schreckschusswaffe sichergestellt, Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung, Amtsanmaßung (47/2007)

Speyer (ots)

20.07.2020, 16:05 Uhr

Strafrechtliche Ermittlung wegen Bedrohung, Beleidigung, Amtsanmaßung sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz leitete die Polizei am Montagnachmittag gegen einen 48jährigen Schifferstädter ein. Dieser gab sich am Postplatz Speyer gegenüber drei Frauen zunächst in aufdringlicher Weise als Polizist aus. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und den Beschuldigten von den Frauen wegzog, schob der 48-Jährige seine Lederjacke zur Seite und präsentierte dem Passanten so in bedrohender Weise eine unter der Jacke mitgeführte Schreckschusswaffe. Zudem beleidigte er den Passanten durch das Zeigen des Mittelfingers. Der Beschuldigte konnte durch eine hinzugerufene Streife kontrolliert werden. Bei seiner Durchsuchung konnte die mitgeteilte Schreckschusswaffe bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

