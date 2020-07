Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße (28/2007)

Speyer (ots)

20.07.2020, 10:30 - 10:50 Uhr

Am Donnerstag führt die Polizei zwischen 10:30 - 10:50 Uhr Fahrradkontrollen in der Wormser Landstraße auf Höhe eines dortigen Sportgeschäftes durch. Hierbei konnten von 73 passierenden Radfahrern 20 Radfahrer/innen festgestellt werden, die den Radweg in die falsche Richtung befuhren. Diese wurde in verkehrserzieherischen Gesprächen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Zudem wurden sie hinsichtlich der Gefährlichkeit ihres Verhaltens im Hinblick auf Verkehrsunfälle an Einmündungen sensibilisiert.

