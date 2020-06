Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Offenburg (ots)

Am Freitag kam es um 12:20 Uhr auf der K 5370 zu einem Unfall, bei welchem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Kradfahrer fuhr in der Lierbachtstraße talwärts und kollidierte mit einem Auto, welches von der Lierbachstraße in den Rinkenhof abbog. Beim Unfall wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro taxiert.

