POL-OG: Rastatt - Erster Erfolg nach Diebstahlserie zu verbuchen, Warnhinweis der Polizei

Rastatt (ots)

Nach mehreren Diebstählen von Taschen und Geldbörsen in örtlichen Einkaufsmärkten, ist den Beamten des Polizeireviers Rastatt nun ein erster Erfolg und die vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen gelungen. In den letzten Wochen häuften sich Fälle, bei denen während des Einkaufes unbeaufsichtigt in Einkaufswagen zurückgelassene Taschen Ziel von Langfingern wurden. Vereinzelt wurden darin befindliche Bankkarten nach dem Diebstahl auch missbräuchlich benutzt. Der entstandene Schaden ging mittlerweile in die Tausende. Am Mittwochmorgen gelang es nun, als Beamte im Zuge ihrer Ermittlungen mehrere Discountermärkte bestreiften, einen 42-jährigen Mann zu beobachten, der einen Markt im Biblisweg betrat und sich für die Einkaufswagen älterer Kunden zu interessieren schien. Nachdem er die Verkaufsräume wieder unverrichteter Dinge verließ, wurde er von den Rastatter Beamten gestoppt und vorläufig festgenommen. Ihm werden bislang sieben Geldbeuteldiebstähle und zwei Verwertungstaten erbeuteter Bankkarten vorgeworfen. Da nicht alle bisher polizeilich bekannt gewordenen Taten diesem Verdächtigen zugeordnet werden können, werden die Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen der Ermittler, die zeitweise durch Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt werden, fortgesetzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang.

- Lassen Sie ihre Taschen beim Einkauf zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt

- Tragen sie die Tasche körpernah

- Bewahren Sie die Geheimzahl ihrer Bankkarten niemals in der Geldbörse auf

- Werden Sie beim Einkauf durch Fremde angesprochen, halten Sie ihre Tasche fest im Blick: es könnte ein Ablenkungsmanöver sein.

