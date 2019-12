Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Gefährliche Körperverletzung in der Regionalbahn -Bundespolizei sucht Zeugen-

Homburg (ots)

Gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, kam es in der Regionalbahn (RB 33850) von Homburg nach Bexbach und am Bahnhof in Bexbach zu einem Körperverletzungsdelikt. Vier derzeit unbekannte Täter griffen drei weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren an. Hierbei wurden zwei der Opfer verletzt.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, wer zum Tathergang oder zu den Tätern Angaben machen kann. Es wird um Hinweise unter der Tel. 06826-5220 gebeten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Dieter Schwan

Telefon: 06826/5221007 Mobil: 0177/7133686

E-Mail: Dieter.Schwan@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell