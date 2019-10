Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Artur-Ladebeck-Straße

Bielefeld (ots)

Am 02.10.2019, gegen 21.08 Uhr, befuhr ein 25 jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld mit dem Porsche seines Vaters die Artur-Ladebeck-Straße in Fahrtrichtung Gütersloh. Der 57 jährige Vater, ebenfalls aus Bielefeld, fuhr zum gleichen Zeitpunkt mit dem Fahrzeug seines Sohnes, einem VW Golf, hinter dem Porsche her. In Höhe der Unfallstelle, Artur-Ladebeck-Straße 192, verlor der Porsche-Fahrer aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Stromverteilerkasten. Im weiteren Verlauf schleuderte er gegen zwei abgestellte Fahrzeuge eines Gebrauchtwagenhandels und dann weiter gegen einen Fahnenmast und ein Ausstellungsfahrzeug eines weiteren Gebrauchtwagenhandels. Erst danach kam das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Der Porsche-Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Stadtwerke und die Feuerwehr Bielefeld ebenfalls im Einsatz. Die beiden Gebrauchtwagen wurden bei dem Ereignis leicht beschädigt, das Ausstellungsfahrzeug und der Porsche erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf ca. 200 000 Euro beziffert. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

