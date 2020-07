Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 07.20 Uhr, und Montag, 06. Juli 2020, 07.20 Uhr, kam es in der Straße Am Alten Hafen zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete das hintere Kennzeichen CLP-L 199 von einem grauen Opel Corsa. Der PKW war auf einem Parkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Friesoythe- Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 19.00 Uhr, und Montag, 06. Juli 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Gerichtsstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe einer dortigen Rechtsanwaltskanzlei, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Weidezaun

Wie bereits berichtet wurde, wurde der Polizei am Samstag, 04. Juli 2020, gegen 01.40 Uhr, gemeldet, dass sich ca. 20 freilaufende Rinder im Bereich der Glittenbergstraße aufhalten sollen. Zwischenzeitlich wurden sechs Tier an der Bundesstraße 401 festgestellt. Durch die Rinder ist ein PKW beschädigt worden. Der Halter der Tiere wurde ermittelt und informiert. Alle Tiere sollen sich wieder beim Halter befinden. Nun wurde bekannt, dass das Weidezaungerät, welches den Weidezaun in der Elisenstraße mit Strom versorgt, beschädigt wurde. Es besteht der Verdacht einer Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 18.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen PKW-Fahrer in der Straße Südlicher Küstenkanal. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 21.09 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 32-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Straße Am Bahnhof. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Darüberhinaus bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Dem 32-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

