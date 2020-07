Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek- Sexuelle Belästigung

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 11.45 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in einem dortigen Supermarkt zu einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter griff einer 18-jährigen aus Emstek an das Gesäß. Anschließend verließ der Täter den Supermarkt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wurde als ca. 40 bis 50 Jahre, ca. 175cm groß, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem Jogginganzug in gedeckten Farben beschrieben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Am Samstag, 04. Juli 2020, zwischen 18.00 Uhr und 22.15 Uhr, kam es in der Osnabrücker Straße zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Stall ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM; Modell Macina Tour 10P5 samt Ladestation sowie eine Steckleuchte von einem Mountainbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen- Diebstahl einer Anhängerkupplung

Zwischen Sonntag, 28. Juni 2020, 00.00 Uhr, und Samstag, 04. Juli 2020, 10.00 Uhr, kam es in der Straße An der Bleiche zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine abnehmbare, abgeschlossene Anhängerkupplung von einem schwarzen PKW des Herstellers Citroen. Der PKW war auf einem Grundstück abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Versuchter Diebstahl

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 06. Juli 2020, 11.19 Uhr, kam es in der Emsstraße zu einem versuchten Diebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten ein Element eines Zaunes, welcher eine Fahrzeugabstellfläche eines dortigen Nutzfahrzeuganbieters umgibt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Fahrzeuge oder Anbauteile entwendet und/oder beschädigt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg/ Emstekerfeld- Kennzeichenmissbrauch

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 23.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Max-Planck-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem mitgeführten PKW Kennzeichen angebracht waren, welche für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurden. Zudem waren die verwendeten Kennzeichen entstempelt. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essen (Oldenburg)/ Ahausen- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 09.57 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Zum Brook Ecke Eichenallee ein Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger aus Löningen befuhr mit einem Kleinbus die Straße Zum Brook in Richtung Ahauser Straße. In Höhe der Einmündung Eichenallee übersah dieser eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 30-jährige PKW-Fahrerin aus Essen (Oldenburg). Es kam zu einem Zusammenstoß, bei diesem sich die 30-Jährige sowie ihr 36-jähriger Mitfahrer aus Essen (Oldenburg) leicht verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Ferner wurde im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt, dass der 23-jährige zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen, in Deutschland anerkannten Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinbusses war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Juli 2020, zwischen 08.00 Uhr und 11.50 Uhr, kam es in der Krankenhausstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten grauen Ford Kuga, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße (Bundesstraße 72) in Höhe Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW eines 35-Jährigen aus Cloppenburg auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 35-Jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird bislang auf 8000 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Verkehrsunfall/ Zeugenaufruf

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 16.50 Uhr, kam es auf der Fritz-Reuter-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg in Höhe eines Supermarktes verkehrsbedingt halten. Zwei jugendlich aussehende Verkehrsteilnehmerinnen befuhren mit ihren Fahrrädern den Fahrradschutzstreifen und wollten an den PKW des 54-Jährigen vorbeifahren. Eine Fahrradfahrerin kippte zur Seite und stützte sich hierbei an dem schwarzen VW Golf, um nicht zu stürzen. Hierbei stieß das kleine Mountainbike der Fahrerin gegen den PKW, sodass ein Sachschaden entstand. Anschließend fuhren die Fahrradfahrerinnen weiter. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fahrradfahrerin nicht bemerkt hat, dass es zu einem Sachschaden gekommen ist. Diese wurde als blondhaarig, kräftig, ca. 140 bis 150 cm groß beschrieben. Die beiden Fahrradfahrerinnen sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-93160) in Verbindung zu setzen.

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Juli 2020, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, kam es an der Böseler Straße auf einem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen grauen Opel Vectra, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Essen(Oldenburg)- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 16.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bartmannsholter Straße Ecke Darreler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Darreler Straße kommend die Bartmannsholter Straße in Richung Bevern zu überqueren. Hierbei übersah dieser einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta, welcher die Bartmannsholter Straße in Richtung Calhorn befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 55-Jährige sowie seine 57-Jährige Beifahrerin aus Vechta leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Friesoyther Straße Ecke Garreler Weg ein Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Friesoyther Straße nach links in den Garreler Weg abzubiegen. Hierbei übersah dieser einen 9-jähriger Fahrradfahrer aus dem Bereich Cloppenburg, welcher den Radweg entlang der Friesoyther Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 9-Jährige leicht verletzte. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Lastrup- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 15.55 Uhr, kam es auf der Hammeler Straße in Höhe der Straße Dobheide zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger PKW-Fahrer aus Lastrup beabsichtigte von der Straße Dobheide nach links auf die Hammeler Straße einzubiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Transporter-Fahrer aus Lindern. Dieser befuhr die Hammeler Straße in Richtung Benstrup. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich sowohl der 79-Jährige als auch der 28-Jährige leicht verletzten und einem Krankenhaus zugeführt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf 18500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell