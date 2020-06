Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Müll in der Natur entsorgt

Eine ganze Menge Müll musste die Gemeinde Illerrieden jetzt auf Kosten der Allgemeinheit entsorgen.

Gleich drei bis vier Kubikmeter Sperrmüll hatte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in der Natur entsorgt: Holz, Metall, Haushaltsgegenstände und weiterer Unrat lagen deshalb auf dem Wanderparkplatz zwischen Illerrieden und Beuren. Zeugen fanden den Unrat und verständigten am Montag die Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf, um dem Verursacher auf die Schliche zu kommen (Hinweistelefon: 0731/1880). Die Ermittler verständigten auch die Gemeinde, damit der Müll entsorgt werden kann, bevor die Umwelt Schaden nimmt. Die Kosten trägt zunächst die Allgemeinheit. Sobald der Verursacher ermittelt ist, wird er diese Kosten übernehmen müssen. Die liegen sicher weit höher, als wenn der Unrat ordnungsgemäß entsorgt worden wäre. Hinzu kommt ein Bußgeld.

