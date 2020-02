Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Einbruch in Firma/ Täter schlagen wiedermal die Plexischeibe eines Rolltors ein

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07. Februar 2020) den Plexiglaseinsatz an einem Rolltor ein. Das Rolltor gehört zu einer Firma für Autoteile an der Duisburger Straße und ist mit einem hohen Zaun umgeben. Durch das entstandene Loch der fehlenden Plexiglasscheibe konnten die Täter den Sicherheitsbügel lösen und das Rolltor hochschieben. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

