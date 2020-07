Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geldbeutel aus Zuliefererfahrzeug gestohlen (40/2107)

Speyer (ots)

21.07.2020, 17:50 Uhr

Ein 34-Jähriger belieferte am Dienstag gegen 17:50 Uhr einen Gastronomiebetrieb in der Kutschergasse mit Lebensmitteln. Kurzzeitig verließ er hierzu sein unverschlossenes Fahrzeug, auf dessen Armaturenbrett ein Geldbeutel abgelegt war. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, erkannte der Zulieferer seinen Geldbeutel in der Hand eines Mannes wieder, der an ihm in Richtung Heydenreichstraße vorbeirannte. Daraufhin nahm der Geschädigte die Verfolgung des Mannes auf. In der Kleinen Sämergasse warf der Täter den entleerten Geldbeutel und einen 3-stelligen Bargeldbetrag hinter sich, sodass der Geschädigte die Verfolgung abbrach, um Geld und Geldbeutel aufzuheben. Der Dieb flüchtete über die Ludwigstraße in Richtung Zeppelinstraße. Er konnte im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nichtmehr angetroffen werden. Der Täter, der mit einem 4-stelligen Bargeldbetrag entkommen konnte, wird beschrieben als männlich, ca. 180cm groß, dunkle längere Haare, 3 Tage-Bart, weißes Hemd, schwarze lange Hose, dunkle Umhängetasche. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

