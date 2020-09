Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gestürzter Motorradfahrer

Geisingen (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer touchierte am Samstag gegen 07:50 Uhr auf der A 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen infolge Unachtsamkeit die Leitplanke und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Er kam schlussendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeit kein Fahrzeugverkehr im Bereich der Unfallstelle. Durch den Sturz erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

