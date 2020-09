Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Rheinberg (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, gegen 06:35 Uhr ereignete sich an der Örtlichkeit B57 / B510 / An der Neuweide ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 25-jähriger Mann aus Bottrop befuhr mit seinem Pkw die Moerser Straße (B57) aus Richtung Moers kommend in Fahrtrichtung Wesel. An der oben genannten Kreuzung beabsichtigte der Mann nach links auf die Rheinberger Straße (B510) abzubiegen. Hierbei übersah er eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinberg, die die Moerser Straße (B57) aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Moers befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Der 25-Jährige sowie die 57-Jährige wurden durch die Kollison leicht verletzt und wurden mit dem Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle für etwa 60 Minuten abgeleitet werden.

