Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Autos beschädigt

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mindestens drei Autos, die an der Straße Am Geldermannshof (Höhe Hausnummer 92) parkten. An allen Fahrzeugen waren die linken Außenspiegel beschädigt. An einem der drei Autos wurde außerdem schwarzer Kunststoffabrieb festgestellt.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört oder Personen bzw. Fahrzeuge beobachtet, die die Schäden verursacht haben könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, entgegen.

