POL-BOR: Heek - Einbrecher scheitern

Heek (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte die elektrische Jalousie zu einem Küchenfenster hoch geschoben - die Täter versuchten sich so gewaltsam Zugang zum Wohnhaus am Heiligenkamp in Heek zu verschaffen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 250 Euro. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus wenden: Tel. (02561) 9260.

