Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 22 Jahre alter Einbecker hat am Donnerstag, 28.05.20, sein Auto gegen 05.45 Uhr in der Bismarckstraße, in der Nähe zur Einmündung Reinserturmweg, in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellt. Als er um kurz nach 14.00 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat diesen im Vorbeifahren beschädigt, ist aber weitergefahren. Der Schaden beläuft aich auf ca. 500,- Euro. Eventuelle Zeugen setzen sich bitte mit der Einbecker Polizei in Verbindung.

