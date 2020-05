Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine Pkw-Fahrerin (18) aus Einbeck stellte ihr Auto, einen Audi A 3, am Mittwoch, 27.05.20, gegen 21.30 Uhr in der Wilhelm-Henze-Straße ab. Am nächsten Tag stellte sie um die Mittagszeit fest, dass ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen des Wagens, EIN-P 10, entwendet hat. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeidienststelle in Einbeck.

