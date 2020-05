Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschlagen und getreten

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 37 Jahre alter Einbecker wurde am Donnerstag, 28.05.2020, gegen 03.00 Uhr Opfer einer Körperverletzung. Der Mann befand sich auf dem Nachhauseweg von einer Bekannten, als er am Hullerser Tor in Höhe der Berufsbildenden Schulen auf einen ihm bekannten 24 jährigen Mann, der ebenfalls aus Einbeck stammt, traf. Nach einer kurzen Unterhaltung, zu der sich noch eine Frau (34) gesellte, gab es Unstimmigkeiten und der jüngere der Männer versetzte seinem Gegenüber unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer fiel zu boden und wurde dort vom Angreifer mit Fußtritten weiter attackiert. Anschließend hat der Täter mit der Frau die Örtlichkeit verlassen. Für den verletzten Mann wurde ein Rettungswagen gerufen. Gegen den Täter wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell