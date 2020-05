POL-NOM: Mit Motorroller aus Kurve getragen - ein Schwerverletzter

Polizeiinspektion Northeim

Dassel (pap) Ein 54 Jahre alter Mann aus Dassel befuhr am Mittwoch, 27.05.2020, gegen 15.20 Uhr mit seinem 125er Motorroller die Landesstraße 548 von Relliehausen in Richtung Uslar. In einer langezogenen Rechtskurve wurde er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr getragen. Die Fahrerin (51) eines entgegenkommenden Pkws aus Uslar konnte geistesgegenwärtig ihr Fahrzeug nach links lenken. Der Motorroller touchierte sie dennoch an ihrer Beifahrerseite und stürzte dadurch in den linken Straßengraben. Der Mann wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Die Landesstraße musste bis 18.30 Uhr gesperrt werden.

