Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparktes Auto beim Vorbeifahren beschädigt

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Dienstag, 26.05.2020, wurde in der Altendorfer Straße in der Zeir von 13.45 Uhr bis 15.10 Uhr ein geparkterPkw VW Golf beschädigt. Das Auto stand in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Richtung stadteinwärts geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den Golf gestoßen, sodass die linke Fahrzeugseite sowie der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höher von ca. 1500,- Euro. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

