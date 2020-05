Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fundunterschlagung

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Samstag, 23.05.20, 14.15 Uhr

KREIENSEN (schw) - Bereits am Samstag, 23.05.20, gegen 14.15 Uhr hielt sich eine 67-jährige Frau aus Kreiensen im ortsansässigen Rewe-Markt auf. Sie legte ihre Geldbörse an einem, im Markt befindlichen Automaten ab und vergas sie nach Erledigung ihrer Tätigkeit dort. An der Kasse stellte die Dame den Verlust schließlich fest. Trotz einer sofortigen Nachschau am Automaten konnte die Geldbörse dort nicht mehr aufgefunden werden. Vermutlich hat eine bislang unbekannte Person die Geldbörse an sich genommen und diese bis zum Tag der Anzeigeerstattung nicht wieder an die Eigentümerin zurückgegeben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50,- EUR Die Polizei Kreiensen hat die Ermittlungen aufgenommen.

