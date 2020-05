Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter schwerer Diebstahl aus Geräteschuppen

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Am Brink, Sonntag, 24.05.20, 02.00 Uhr - 04.15 Uhr

Bad Gandersheim (schw) - In der Nacht zu Sonntag, 24.05.2020 traten bislang unbekannte Täter die Tür eines Geräteschuppens in der Straße Am Brink in Bad Gandersheim ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Schuppens Der oder die Täter verließen den Schuppen jedoch wieder ohne Diebesgut mitzunehmen. Ob sie während der Tatausführung gestört wurden ist nicht bekannt. Zeugen, die in Bad Gandersheim Am Brink zum o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

