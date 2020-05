Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstähle und Sachbeschädigung. Einbeck-Kreiensen, Wohngebiet, Kreienser Berg.

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit vom 20.05.20 bis zum 23.05.20 kam es im Kreienser Wohngebiet, Wilhelm-Busch-Str. sowie Auf der Höhe zu insgesamt vier gemeldeten Straftaten. Unbekannte verübten dabei drei Diebstähle aus PKW sowie eine Sachbeschädigung an einem PKW. In zwei Fällen waren die PKW nicht verschlossen, wodurch die Täter somit leichte Beute hatten. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Wer in den Nachtsunden des Tatzeitraumes mögliche verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setze sich bitte mit der Polizei Bad Gandersheim, Tel. 05382919200, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell