POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Einbeck-Gemarkung Billerbeck- L 592/Einmündung K 649.

Am 23.05.20, um 07:50 Uhr, kam es an der Einmündung L 592/K 649, im Bereich Billerbeck-Haieshausen zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zur o.g. Zeit befuhr ein 31jähriger Fahrzeugführer mit einem Kleinbus die K 649 aus Richtung Haieshausen in Rtg. Billerbeck. An der Einmündung zur L 592 beachtete er nicht die Vorfahrt eines 31 jährigen Fahrzeugführers, der die L 592 aus Rtg. Ippensen in Rtg. Billerbeck, mit seinem VW Golf, befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Golffahrer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Einbecker Krankenhaus verbracht. Der Golffahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Schaden beträgt zusammen etwa 6500,-EUR.

