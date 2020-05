Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeuge meldet Einbruch in Firmengelände - Vier Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2020, um circa 0.15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er gerade beobachtet habe, wie sich mehrere Personen Zutritt zu einem Firmengelände in der Carl-Mez-Straße in Freiburg verschafft haben.

Polizeistreifen überprüften daraufhin die mutmaßliche Tatörtlichkeit. Im Nahbereich der betroffenen Firma konnten insgesamt vier Tatverdächtige angetroffen werden. Die zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 23 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4421 bei der Polizei zu melden.

oec

