POL-FR: Teningen: Flucht vor der Polizei mit gestohlenem Auto endet an Baum

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitag, dem 08.05.2020, gg. 23.10 Uhr, fielen einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung zwei Männer auf, die an einem parkenden Fahrzeug auf dem "Schwimmbadparkplatz" herumhantierten. Beim Erkennen des Polizeifahrzeuges stiegen die Männer in ein Auto und fuhren zügig davon. Da an dem geparkten Wagen ein Kennzeichen fehlte vermuteten die Polizisten richtigerweise einen Zusammenhang und folgten dem Pkw. Trotz mehrfacher Aufforderung mittels Anhaltesignal setzte der Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Auf seiner Flucht streifte er ein geparktes Fahrzeug und prallte, beim Abbiegen von der Grünlestraße in die Rheinstraße, gegen einen Baum. Anschließend gingen die Täter zu Fuß flüchtig; konnten jedoch noch in der Nacht dingfest gemacht werden. Nach Sachlage waren nicht nur der Pkw und die angebrachten Kennzeichen gestohlen, sondern der Fahrer auch ohne Führerschein unterwegs.

