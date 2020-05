Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 10.05.20, gegen 2 Uhr, kam es in der Kreuzstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Renault. Nach Zeugenangaben stiegen zwei bislang unbekannte Personen auf das Fahrzeug, wobei es zu Eindellungen auf der Motorhaube kam. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

