POL-FR: Emmendingen: Auf dem Herd vergessener Topf löst Brandalarm aus

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Freitag, dem 08.05.2020, gegen 13.10 Uhr, kam es zu einem Brandalarm in der Martin-Luther-Straße. Die Feuerwehren von Emmendingen und Teningen waren mit insgesamt 40 Mann vor Ort. Ursache war ein auf dem Herd vergessener Topf, in welchem das Essen anbrannte und es hierdurch zu stärkerer Rauchentwicklung kam. Es entstand weder Sachschaden; noch wurde jemand verletzt.

