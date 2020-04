Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann in St. Hubert vermisst

Kempen-St. Hubert (ots)

Seit dem 2. April um 17.30 Uhr wird in Kempen-St.Hubert ein Mann vermisst. Die Polizei wendet sich nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Hier ist der Link zum Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/kempen-vermisster-58-jaehriger

Dort gibt es eine Beschreibung des Mannes sowie seine bevorzugten Aufenthaltsorte. Hinweise bitte an die Polizei in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. /hei (305)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Heike Ahlen

Telefon: 02162/377-1194

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell