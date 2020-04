Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Polizei stoppt nächtlichen Beutezug

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In enger Zusammenarbeit mit einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei gelang in der Nacht zu Donnerstag gegen 02:15 Uhr die Festnahme eines 32-jährigen polizeibekannten Deutschen aus Kaldenkirchen. Der Mann war Anwohnern auf ihren Grundstücken auf der Steyler Straße aufgefallen, als er mit einem Fahrrad Getränke und Werkzeuge abtransportierte. Die Zeugen informierten über Notruf die Polizei und sprachen parallel eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei an, die auf der Steyler Straße unterwegs war. Die Beamten trafen den Mann in unmittelbarer Nähe an. Als kurze Zeit später die Viersener Streife eingetroffen war, durchsuchten die Beamten den Tatverdächtigen. Es wurde umfangreiches Diebesgut gefunden, das der Mann auf der Steyler Straße in mehreren Gärten gestohlen hatte. Ein Anwohner übergab den Beamten vor Ort ein fremdes Mobiltelefon, welches er unter seinem Carport, aus dem ebenfalls Sachen gestohlen worden waren, gefunden hatte. Der Tatverdächtige griff in seine Jackentasche und musste feststellen, dass es sein Gerät war. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Gegenstände, die vor Ort zugeordnet werden konnten, wurden den Eigentümern zurückgegeben. Die übrigen Gegenstände stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an. /wg (304)

