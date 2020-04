Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch fest

Viersen (ots)

Am Mittwochabend wurden Polizeikräfte gegen 23.50 Uhr zu einer Alarmauslösung am Real-Markt auf der Kanalstraße in Viersen gerufen. Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Als der Markt dann mit Hilfe eines Polizeihundes durchsucht wurde, flüchtete ein Tatverdächtiger durch eine Seitentüre aus dem Gebäude. Nach einem kurzen Sprint konnten die Einsatzkräfte den Mann stellen und vorläufig festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-jährigen Süchtelner, der bereits wegen diverser Delikte in Erscheinung getreten ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen. /wg (303)

