Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B445, Auffahrt zur A7, Freitag, 22.05.2020, 16.00 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Freitag, 22.05.2020, 16.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim den Pkw VW Passat eines 19-jährigen Mannes, der vor über einem Jahr aus dem nicht europäischem Ausland nach Deutschland verzogen ist und hier seinen festen Wohnsitz begründet hat. Im Rahmen der Kontrolle wies sich der 19-jährige mit einer nicht deutschen Fahrerlaubnis aus. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis des 19-jährigen, aufgrund des dauernden Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland, nicht mehr zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen im Inland berechtigt. Gegen den 19-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Einbeck, Am Thie, Freitag, 22.05.2020, 18.45 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Freitag, 22.05.2020, 18.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim den Pkw Renault eines 30-jährigen Mannes aus Einbeck. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann seit mehr als einem Jahr einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland begründet hat. Im Rahmen der Kontrolle wies der 30-jährige seine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen mit der Kopie einer Fahrerlaubnis aus einem nicht EU-Staat nach. Eine Kopie zum Nachweis der Fahrerlaubnis ist grundsätzlich nicht ausreichend. Zum anderen begründet der 30-jährige seit mehr als einem Jahr seinen festen Wohnsitz in der BRD, so dass die Berechtigung, die nicht aus einem EU-Staat oder einem anderen Vertragsstaat stammt nach sechs Monaten dauerndem Aufenthalt im Inland ihre Gültigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland verliert. Gegen den 30-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

