POL-H: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf dem Südschnellweg

Hannover (ots)

Heute Vormittag (07.06.2019) ist es auf dem Südschnellweg (Bundesstraße 65) in Höhe der Hildesheimer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen. Eine 29 Jahre alte Ford-Fahrerin ist dabei leicht verletzt worden. Aktuell kommt es weiterhin zu längeren Staus auf dem Südschnellweg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 49 Jahre alter Fahrer mit einem Mercedes-Lkw gegen 07:20 Uhr auf dem Südschnellweg in Richtung Osten unterwegs. Nachdem er die Brücke über die Hildesheimer Straße überquert hatte, wechselte er mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Dabei übersah er den dort fahrenden Ford Fusion der 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet die Frau mit ihrem Pkw ins Schleudern, prallte gegen die Behelfsmittelschutzplanke und blieb auf der Fahrbahn stehen. Als der Lkw an dem Ford vorbeifuhr, riss der Tank des Mercedes auf, wodurch eine größere Menge Treibstoff auslief. Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ist der Südschnellweg weiterhin in Richtung Osten voll gesperrt. Auf der Gegenfahrbahn steht gegenwärtig nur ein Fahrstreifen zur Verfügung - es kommt in beiden Richtungen zu erheblichen Behinderungen.

Laut Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf 8.000 Euro. /now, zim

