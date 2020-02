Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mehrere Einbrüche; Kirchboitzen: Einbruch: Scheibe eingeschlagen; Walsrode: Mähroboter aus Baumarkt entwendet; Bad Fallingbostel: Einbruch in Wohnung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.02.2020 Nr. 1

10.02 / Mehrere Einbrüche

Bad Fallingbostel: In der Zeit von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in einen Gebäudekomplex, einen Kiosk und eine Gaststätte ein. Aus einem Büro eines Gebäudes an der Vogteistraße entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Der Versuch, in weitere Büros zu gelangen schlug fehl. Außerdem brachen sie über eine Hintertür gewaltsam in einen an derselben Straße gelegenen Kiosk ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Päckchen Zigaretten. An der Düshorner Straße gelangten sie in eine Gaststätte, durchsuchten sie und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

10.02 / Einbruch: Scheibe eingeschlagen

Kirchboitzen: In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die zur Straßenseite gerichtete Fensterscheibe eines Hauses in Kirchboitzen ein, stiegen ein, durchsuchten es und entwendeten einen Laptop, einen Computer und eine Videokamera. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.150 Euro geschätzt.

10.02 / Mähroboter aus Baumarkt entwendet

Walsrode: Am vergangenen Wochenende gelang es unbekannten Tätern in den Gartentechnikbereich eines Baumarktes an der Heinrich-Hertz-Straße einzudringen. Dort entwendeten sie fünf Mähroboter und beschädigten zwei weitere. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

10.02 / Einbruch in Wohnung

Bad Fallingbostel: Im Verlauf der vergangenen acht Tage drangen Einbrecher über ein Fenster in eine Wohnung am Koppelweg ein. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt.

