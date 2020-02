Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.02.2020 Nr. 1

09.02 / Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Munster: Unbekannte drangen am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr gewaltsam in ein Schwimmbad am Schleienweg ein und lösten den Alarm aus. Sie stellten den Alarm aus, hebelten eine Tür in Inneren auf und flüchteten, als der Alarm erneut auslöste. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

