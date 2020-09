Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt (13.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein schwerverletzter Mountainbike-Fahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Hermann-Fischer-Allee und Käferstraße ereignet hat. Der 63-jährige Mountainbike-Fahrer befuhr die Hermann-Fischer-Allee in Richtung Hindenburgring, als er einen 58-jährigen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer von der Käferstraße kommend übersah und mit diesem kollidierte. Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

