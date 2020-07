Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht im Parkhaus Kaufland Konz

Konz (ots)

Am 31.07.2020 zwischen 19.20 bis 19.45 Uhr wurde im Parkhaus des Kauflandes Konz ein dort abgestellter weißer BMW hinten links am Stoßstangeneck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht wird an die Polizei Konz unter der Tel. 06501/92680 erbeten.

