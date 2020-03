Polizei Coesfeld

POL-COE: Darfeld/Mehrere Diebstahlsdelikte - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3975115

Im Laufe des Vormittags wurden bei der Polizei in Coesfeld zwei weitere Diebstahlsdelikte angezeigt, die sich in der Nacht von Montag (9.3.) auf den Dienstag ereigneten. Auf dem Akazienweg schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines grauen Mazda ein. Aus dem Auto stahlen sie einen Rucksack. Weiterhin wurde versucht in eine Gaststätte einzubrechen. Die unbekannten Täter versuchten eine Tür bzw. ein Fenster zu einem Saal aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Straftaten und dem Einbruch in einen Supermarkt.

Ursprungsmeldung: Rosendahl, Darfeld, Osterwicker Straße / Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

In Zusammenhang mit einem Einbruch in der Nacht zum Dienstag sucht die Polizei in Coesfeld drei flüchtige Tatverdächtige. Um 4.20 Uhr lösten die bislang unbekannten Täter einen Alarm aus. Beim Eintreffen einer Sicherheitskraft konnte kein Täter mehr im Gebäude angetroffen werden. Anhand der Videoaufzeichnung ist zu erkennen, dass insgesamt drei männliche Personen durch das Auftreten einer Tür in das Innere gelangten. Vermutlich verließen die Täter aufgrund des akustischen Alarms das Gebäude ohne Diebesgut. Zu den Tätern kann lediglich angegeben werden, dass sie männlich und dunkel gekleidet waren. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

