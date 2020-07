Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, dem 30.07.2020, zwischen 19.00-19.30 Uhr, wurde in Hermeskeil auf dem Friedhofparkplatz in der Martinusstraße ein Fahrzeug beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen neuwertigen blauen Ford Fiesta mit frischen Kratzern im vorderen rechten Kotflügel, es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Als Verursacher kommen laut Spurenbild auch zwei Kinder (ein Junge und ein Mädchen, ca. 11 und 7 Jahre alt) in Frage, welche neben einem größeren hellen Fahrzeug (evtl. Kleinbus/Van) mit einer großen Schubkarre hantierten. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel.: 06503/9151-0 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/91510

pihermeskeil@polizei.rlp.de



