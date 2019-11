Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Frau musste erneut in Gewahrsam genommen werden

Rhede (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Polizei eine Ruhestörung gemeldet - ausgehend von der Wohnung einer 50-jährigen Frau. Dies war bereits der zweite Fall am Donnerstag und einer von vielen aus der Vergangenheit. Die nicht einsichtige und stark alkoholisierte Frau musste ein weiteres Mal aus gefahrenabwehrenden Gründen in Gewahrsam genommen werden.

