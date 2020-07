Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Werkzeug aus Baustelle

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom 20. Juli, 19:30 Uhr bis 22. Juli, 8 Uhr kam es zu einem Diebstahl von einem privaten Baustellengelände in der Bahnhofstraße in Morbach. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere Werkzeuge in einer Werkzeugkiste, eine Leiter, einen Kompressor und mehrere Kabel. Die Baustelle war im Tatzeitraum nicht verschlossen und ist über die Schulstraße zu erreichen. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Gesamtwert von 800-1000 Euro.

Die Polizei erbittet von der Bevölkerung Hinweise auf den oder die Täter.

