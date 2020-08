Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Konz (ots)

Verkehrsunfallflucht in Konz, Granastraße

Am Sonntag 16.08.2020 im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 22.10 Uhr wurde in Konz, Granastraße 26, Höhe des dortigen Hotels, ein parkender roter Hyundai komplett an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000,- Euro beziffert. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen gelbes Fahrzeug. Gefahren wurde dieser Wagen von einer weiblichen Person, welche sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Hinweise zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht werden an die Polizei Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 erbeten.

