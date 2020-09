POL-LB: Asperg/Besigheim: Täterin linkt Online-Verkäufer mit Falschgeld; Besigheim: VW-Lenker überschlägt sich

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Asperg/Besigheim: Täterin linkt Online-Verkäufer mit Falschgeld

Eine 70 Jahre alte Frau aus Asperg und ein 29-jähriger Mann aus Besigheim wurden am Sonntagabend kurz nacheinander Opfer mutmaßlich ein und derselben Betrügerin. Die beiden Betrogenen hatten zuvor jeweils eine Spielkonsole bzw. Konsolenspiele über eine Verkaufsplattform im Internet angeboten. Im weiteren Verlauf wurden sie von einer Interessentin, die sich als "Anna" ausgab, kontaktiert. Hierauf wurde jeweils vereinbart sich am Wohnort der Verkäufer zu treffen, um den Kauf abzuschließen. In Besigheim traf der 29-Jährige gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße auf die Täterin, in Asperg wurde die Straße "Im Sonderholz" gegen 19.45 Uhr zum Tatort. Die unbekannte Frau übergab den Verkäufern den geforderten Betrag in Bar und machte sich anschließend mit den Waren davon. Im Anschluss stellten beide Geschädigte jedoch schnell fest, dass die Frau ihnen Falschgeld ausgehändigt hatte und alarmierten die Polizei. Die Frau soll zwischen 25 und 40 Jahren alt sein und hat dunkle schulterlange Haare. Sie dürfte zwischen 160 und 165 cm groß sein. Die Frau trug helle Sportschuhe, schwarze Leggins und eine schwarze Jacke mit Kapuze, die mit Fell eingefasst ist. Sie hatte eine große dunkle Handtasche dabei. Weiter Zeugen oder Personen, die ebenfalls betrogen wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-9 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Besigheim: VW-Lenker überschlägt sich

Mutmaßlich da er sich in alkoholisiertem Zustand hinter das Steuer seines VW gesetzt hatte und zusätzlich wohl abgelenkt war, war ein 38 Jahre alter Mann am Sonntag kurz vor 02.00 Uhr in der Ulrichstraße in Besigheim in einen Unfall verwickelt. Der 38-Jährige kam zunächst wohl nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mercedes, der am Straßenrand stand. In der Folge überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach liegen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem 38-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

