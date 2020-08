Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden -Zeugen und Beteiligter gesucht-

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 21.08.2020 kommt es in der Karolinenstraße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer 61-jährigen Fußgängerin. Das Auto touchiert hierbei die Fußgängerin mit der Frontstoßstange, woraufhin die Fußgängerin zu Boden stürzt. Der männliche unbekannte Fahrer steigt aus und erkundigt sich nach dem Gesundheitszustand der Frau. Eine unbekannte Zeugin erkundigt sich ebenfalls nach dem Gesundheitszustand der Frau. Die geschädigte Fußgängerin verspürt zunächst keine Schmerzen und bemerkt keine Verletzungen. Alle Beteiligten verlassen die Unfallörtlichkeit. Später verspürt die Fußgängerin doch Schmerzen und meldet den Vorgang der Polizeiinspektion Frankenthal.

Die Personalien des unfallbeteiligten Fahrzeugführers und der unbeteiligten Zeugin sind unbekannt. Sie werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

