POL-LB: Böblingen: Reifen und KOmpletträder gestohlen, Feuerwehreinsatz

Böblingen: Reifen und Kompletträder gestohlen

Ein Satz Sommerreifen sowie ein Satz Winterreifen auf Stahlfelgen wurden am Montag zwischen 07.00 Uhr und 20.30 Uhr aus einer Tiefgarage in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen gestohlen. Das Diebesgut lagerte auf einem der Stellplätz. Wie sich der noch unbekannte Täter Zugang in die Garage verschafft hat, steht derzeit noch nicht fest. Der Wert der Reifen und Räder dürfte sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Böblingen-Dagersheim: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Montag gegen 19.30 Uhr mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen in die Albert-Schweitzer-Straße in Dagersheim aus, nachdem ein Linienbusfahrer einen brennenden Mülleimer im Bereich der Bushaltestelle "Im Eichenpfädle" festgestellt hatte. Die Feuerwehr löschte den rauchenden Inhalt des Mülleimers. Der Brand entstand aus bislang ungeklärter Ursache.

