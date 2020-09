POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Leichtkraftrad bei Probefahrt gestohlen; Bietigheim-Bissingen: Unfallfluchten (2)

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sachsenheim-Großsachsenheim: Leichtkraftrad bei Probefahrt gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montag gegen 17:45 Uhr ein Leichtkraftrad der Marke "Pegasus" im "Äußerer Schloßhof" in Großsachsenheim. Zuvor hatte man einen Besichtigungstermin und eine Probefahrt vereinbart, da das Leichtkraftrad zum Verkauf stand. Allerdings kam der Täter von der Probefahrt nicht mehr zurück. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07042 941 0 entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Paul-Bühler-Straße

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 8:30 Uhr und 18:15 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Paul-Bühler-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellten VW und verursachte einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen älteren grauen VW-Bus mit bunter Aufschrift gehandelt haben. Zeugen können sich unter Tel. 07142 405 0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen wenden.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Ringstraße

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro an einem in der Ringstraße in Bietigheim-Bissingen abgestellten Hyundai ist die Bilanz einer Unfallflucht am Montag zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr. Der Schaden entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken, als ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Hyundai stieß und sich anschließend davon machte. Unter Tel. 07142 405 0 nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Hinweise entgegen.

