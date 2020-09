Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen, in Remseck am Neckar und in Ludwigsburg (2); Verkehrsunfall zwischen Markgröningen und Asperg

Ditzingen-Hirschlanden: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Smart, der am Montagmittag in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Möglicherweise ereignete sich der Vorfall gegen 12:18 Uhr, da ein Anwohner zu diesem Zeitpunkt einen lauten Knall wahrnehmen konnte. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Skoda beschädigt

Nach einer Unfallflucht die zwischen Samstag 12:00 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr in der Kirchstraße in Remseck am Neckar-Aldingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, nach Zeugen. Auf noch ungeklärte Art und Weise prallte ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Skoda, der an der genannten Örtlichkeit geparkt war. Die Fahrerseite wurde hierbei im vorderen Bereich in Höhe von etwa 1.000 Euro beschädigt. Da bei der Unfallaufnahme an dem Skoda blaue Lackantragungen entdeckt worden sind, könnte der Verursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Ludwigsburg-Nord: Unfallzeugen gesucht

Auf etwa 1.300 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 10:00 Uhr und 19:15 Uhr auf dem oberen Parkplatz eines Einrichtungshauses in der Heinkelstraße in Ludwigsburg-Nord angerichtet hat. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken stieß er gegen einen dort abgestellten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub.

Bei einer weiteren Verkehrsunfallflucht, die sich ebenfalls am Montag zwischen 12:40 Uhr und 13:25 Uhr in der Tiefgarage des Einrichtungshauses ereignete, wurde ebenfalls ein Pkw durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Auch hier stieß der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes, der gegenüber den Aufzügen geparkt war. Im Anschluss suchte der Verursacher ebenfalls das Weite. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.400 Euro geschätzt.

In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel 07141 18-5353, um Zeugenhinweise.

Markgröningen: Radfahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montag eine 18-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 17:40 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 18-Jährige war gemeinsam mit ihrer 17 Jahre alten Begleiterin auf dem Radweg zwischen Markgröningen und Asperg unterwegs. Auf Höhe eines Wohnheims fuhren die beiden Radfahrerinnen nebeneinander her. Offenbar berührten sich hierbei die Lenker der Räder und die beiden Freundinnen kamen zu Fall. Während die 17-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb, zog sich die 18-Jährige schwere Verletzungen zu.

