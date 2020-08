Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Autohaus

Karlsruhe (ots)

In ein Autohaus in der Straße Im Katzentach in Bruchhausen brachen bislang Unbekannte am frühen Freitagmorgen ein. Gegen 03.20 Uhr wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Von Zeugen wurden außerdem Einbruchsgeräusche wahrgenommen. Bis zum Eintreffen der Streife waren die beiden Täter geflüchtet. Über eine eingeschlagene Scheibe an einer Fahrzeughalle gelangten die Täter ins Objekt. Dort wurde das Büro durchsucht. Anschließend flüchteten die beiden über den Hof des Anwesens. Die Täter werden als ca. 180 bis 190 cm groß mit sportlich, schlanker Figur und südländischem Aussehen beschrieben. Sie trugen einen grauen, bzw. schwarzen Kapuzenpullover. Die Fahndung nach den Tätern blieb, trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers, erfolglos. Die Polizei bittet Personen, die im Bereich des Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell